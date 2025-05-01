Textbook Question
Balance each chemical equation. a. Na2S(aq) + Cu(NO3)2(aq) → NaNO3(aq) + CuS(s) b. N2H4(l) → NH3(g) + N2(g) c. HCl(aq) + O2(g) → H2O(l) + Cl2(g) d. FeS(s) + HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2S(g)
Balance each chemical equation. a. Na2S(aq) + Cu(NO3)2(aq) → NaNO3(aq) + CuS(s) b. N2H4(l) → NH3(g) + N2(g) c. HCl(aq) + O2(g) → H2O(l) + Cl2(g) d. FeS(s) + HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2S(g)
Balance each chemical equation. b. Co(NO3)3(aq) + (NH4)2S(aq) → Co2S3(s) + NH4NO3(aq)
Classify each hydrocarbon as an alkane, alkene, or alkyne. a. HC≡CH