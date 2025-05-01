Textbook Question
Classify each of the following as a component of a silicate ceramic, an oxide ceramic, or a nonoxide ceramic. a. B4C
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Classify each of the following as a component of a silicate ceramic, an oxide ceramic, or a nonoxide ceramic. a. B4C
Which solid would you expect to have the largest band gap? a. As(s) b. Sb(s) c. Bi(s)
Classify each of the following as a component of a silicate ceramic, an oxide ceramic, or a nonoxide ceramic. b. Mg2SiO4
Which solid would you expect to have little or no band gap? a. Zn(s) b. Si(s) c. As(s)