Intersections and Unions

Quantitative Reasoning
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Let U={10,11,12,13,14,15,16,17},A={10,12,14,16},B={11,12,15,16}U=\(\left\[\lbrace\)10,11,12,13,14,15,16,17\(\right\]\rbrace\),A={\(\left\[\lbrace\)10,12,14,16\(\right\]\rbrace\)},B=\(\left\[\lbrace\)11,12,15,16\(\right\]\rbrace\). Find:
A∩B=A∩B=
A′∩B=A^{\(\prime\)}\(\cap\) B=
Write the specified set using the roster method given
U={1,2,3,…,20},E={2,4,6,…,20},F={5,10,15,20}U=\(\left\]\lbrace{1,2,3,\ldots,20}\[\right\]\rbrace\),E={\(\left\[\lbrace\)2,4,6,\(\ldots\),20\(\right\]\rbrace\)},F={\(\left\[\lbrace\)5,10,15,20\(\right\]\rbrace\)}
E∩FE∩F
U={1,2,3,…,20},E={2,4,6,…,20},F={5,10,15,20}U=\(\left\]\lbrace{1,2,3,\ldots,20}\[\right\]\rbrace\),E={\(\left\[\lbrace\)2,4,6,\(\ldots\),20\(\right\]\rbrace\)},F={\(\left\[\lbrace\)5,10,15,20\(\right\]\rbrace\)}.
F∩UF∩U