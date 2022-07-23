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Ch. 3 - Radian Measure and The Unit Circle
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 3 - Radian Measure and The Unit CircleProblem 31
Chapter 4, Problem 31

The formula ω = θ/t can be rewritten as θ = ωt. Substituting ωt for θ converts s = rθ to s = rωt. Use the formula s = rωt to find the value of the missing variable.


s = 3π/4 km, r = 2 km, t = 4 sec

Verified step by step guidance
1
Identify the given variables and the formula to use. Here, you have the arc length \(s = \frac{3\pi}{4}\) km, radius \(r = 2\) km, and time \(t = 4\) sec. The formula relating these is \(s = r \omega t\), where \(\omega\) is the angular velocity.
Write down the formula explicitly: \(s = r \omega t\). Since \(s\), \(r\), and \(t\) are known, you need to solve for \(\omega\).
Rearrange the formula to isolate \(\omega\): \(\omega = \frac{s}{r t}\).
Substitute the known values into the rearranged formula: \(\omega = \frac{\frac{3\pi}{4}}{2 \times 4}\).
Simplify the expression step-by-step to find the value of \(\omega\). Remember to keep the answer in terms of \(\pi\) unless asked otherwise.

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Angular Displacement and Angular Velocity

Angular displacement (θ) measures the angle through which an object rotates, usually in radians. Angular velocity (ω) is the rate of change of angular displacement over time, expressed as ω = θ/t. Understanding this relationship allows conversion between angular and linear quantities.
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Introduction to Vectors

Arc Length Formula

The arc length (s) of a circle segment is the distance traveled along the circumference and is given by s = rθ, where r is the radius and θ is the angular displacement in radians. This formula connects linear distance with angular motion.
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Finding Missing Side Lengths

Relating Linear and Angular Quantities

By substituting θ = ωt into s = rθ, we get s = rωt, linking linear distance (s), radius (r), angular velocity (ω), and time (t). This formula is essential for finding any missing variable when others are known in rotational motion problems.
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