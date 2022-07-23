Textbook Question
Convert each degree measure to radians. Leave answers as multiples of π. See Examples 1(a) and 1(b). 150°
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Convert each degree measure to radians. Leave answers as multiples of π. See Examples 1(a) and 1(b). 150°
Find the exact values of (a) sin s, (b) cos s, and (c) tan s for each real number s. See Example 1.
s = ―π
Find the length to three significant digits of each arc intercepted by a central angle in a circle of radius r. See Example 1. r = 1.38 ft , θ = 5π/6 radians
Convert each radian measure to degrees.
8π/3
Convert each degree measure to radians. Leave answers as multiples of π. See Examples 1(a) and 1(b). 90°
Convert each radian measure to degrees.
-11π/18