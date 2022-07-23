Textbook Question
Each expression simplifies to a constant, a single function, or a power of a function. Use fundamental identities to simplify each expression.
1/ tan² α + cot α tan α
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Each expression simplifies to a constant, a single function, or a power of a function. Use fundamental identities to simplify each expression.
1/ tan² α + cot α tan α
Factor each trigonometric expression.
cot⁴ x + 3 cot² x + 2
Each expression simplifies to a constant, a single function, or a power of a function. Use fundamental identities to simplify each expression.
cot t tan t
Factor each trigonometric expression.
sec² θ - 1
Verify that each equation is an identity.
tan² α sin² α = tan² α + cos² α - 1
Match each expression in Column I with its value in Column II.
10. cos 67.5°