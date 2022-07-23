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Ch. 5 - Trigonometric Identities
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 5 - Trigonometric IdentitiesProblem 60
Chapter 6, Problem 60

Verify that each equation is an identity.
2 cos² θ - 1 = (1 - tan² θ)/(1 + tan² θ)

Verified step by step guidance
1
Start by recalling the Pythagorean identity for cosine squared: \(\cos^{2} \theta = \frac{1}{1 + \tan^{2} \theta}\). This will help relate cosine and tangent functions.
Rewrite the left side of the equation, \(2 \cos^{2} \theta - 1\), by substituting \(\cos^{2} \theta\) with \(\frac{1}{1 + \tan^{2} \theta}\), so it becomes \(2 \times \frac{1}{1 + \tan^{2} \theta} - 1\).
Simplify the expression on the left side by combining the terms over a common denominator: \(\frac{2}{1 + \tan^{2} \theta} - 1 = \frac{2 - (1 + \tan^{2} \theta)}{1 + \tan^{2} \theta}\).
Simplify the numerator: \(2 - (1 + \tan^{2} \theta) = 1 - \tan^{2} \theta\), so the left side becomes \(\frac{1 - \tan^{2} \theta}{1 + \tan^{2} \theta}\).
Compare this simplified left side expression with the right side of the original equation, \(\frac{1 - \tan^{2} \theta}{1 + \tan^{2} \theta}\), and conclude that both sides are equal, verifying the identity.

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Trigonometric Identities

Trigonometric identities are equations involving trigonometric functions that hold true for all values within their domains. They are used to simplify expressions or prove equivalences, such as the Pythagorean identities and angle sum formulas.
Recommended video:
5:32
Fundamental Trigonometric Identities

Pythagorean Identities

Pythagorean identities relate the squares of sine, cosine, and tangent functions, such as sin²θ + cos²θ = 1 and 1 + tan²θ = sec²θ. These identities are fundamental for transforming and verifying trigonometric expressions.
Recommended video:
6:25
Pythagorean Identities

Expressing Functions in Terms of Sine and Cosine

Tangent and other trigonometric functions can be expressed as ratios of sine and cosine (e.g., tan θ = sin θ / cos θ). Rewriting expressions this way helps in simplifying and verifying identities by using common functions.
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Graph of Sine and Cosine Function
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