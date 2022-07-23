Skip to main content
Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric EquationsProblem 81
Chapter 7, Problem 81

Evaluate each expression without using a calculator.
cos (2 arctan (4/3))

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression involves a double angle cosine function with an angle defined as \(\theta = \arctan\left(\frac{4}{3}\right)\). So the expression is \(\cos(2\theta)\) where \(\theta = \arctan\left(\frac{4}{3}\right)\).
Recall the double angle identity for cosine: \(\cos(2\theta) = \frac{1 - \tan^2(\theta)}{1 + \tan^2(\theta)}\). This identity is useful because we know \(\tan(\theta)\) from the problem.
Substitute \(\tan(\theta) = \frac{4}{3}\) into the double angle formula: \(\cos(2\theta) = \frac{1 - \left(\frac{4}{3}\right)^2}{1 + \left(\frac{4}{3}\right)^2}\).
Simplify the numerator and denominator separately by squaring \(\frac{4}{3}\) and then performing the subtraction and addition inside the fraction.
After simplification, write the resulting fraction as the value of \(\cos(2\arctan(4/3))\). This completes the evaluation without using a calculator.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Inverse Trigonometric Functions (Arctan)

The arctan function, or inverse tangent, returns an angle whose tangent is a given number. For example, arctan(4/3) gives an angle θ such that tan(θ) = 4/3. Understanding this allows us to express trigonometric expressions involving arctan in terms of right triangle ratios.
Recommended video:
4:28
Introduction to Inverse Trig Functions

Double-Angle Formula for Cosine

The double-angle formula for cosine states that cos(2θ) = cos²θ - sin²θ, or equivalently cos(2θ) = 1 - 2sin²θ or 2cos²θ - 1. This formula helps simplify expressions involving twice an angle, such as cos(2 arctan(x)), by relating it to sine and cosine of the original angle.
Recommended video:
05:06
Double Angle Identities

Right Triangle Trigonometry and Ratio Conversion

By interpreting arctan(4/3) as an angle in a right triangle with opposite side 4 and adjacent side 3, we can find the hypotenuse and then determine sine and cosine values. This geometric approach allows us to rewrite trigonometric expressions in exact fractional form without a calculator.
Recommended video:
5:19
Solving Right Triangles with the Pythagorean Theorem
Related Practice
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (2 cos⁻¹ (1/5))

871
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sec (sec⁻¹ 2)

780
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (tan⁻¹ (5/12) - tan⁻¹ (3/4))

846
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (tan⁻¹ (-2))

705
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.


tan (arccos 3/4)

754
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (2 tan⁻¹ (12/5))

681
views