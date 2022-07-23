Skip to main content
Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric EquationsProblem 79
Chapter 7, Problem 79

Evaluate each expression without using a calculator.
sin (2 tan⁻¹ (12/5))

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression involves the sine of twice an angle, where the angle is given by \(\theta = \tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right)\). So, we want to find \(\sin(2\theta)\).
Recall the double-angle identity for sine: \(\sin(2\theta) = 2 \sin\theta \cos\theta\). This means we need to find \(\sin\theta\) and \(\cos\theta\) first.
Since \(\theta = \tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right)\), imagine a right triangle where the opposite side to \(\theta\) is 12 and the adjacent side is 5. Use the Pythagorean theorem to find the hypotenuse: \(\text{hypotenuse} = \sqrt{12^2 + 5^2}\).
Calculate \(\sin\theta\) as \(\frac{\text{opposite}}{\text{hypotenuse}} = \frac{12}{\sqrt{12^2 + 5^2}}\) and \(\cos\theta\) as \(\frac{\text{adjacent}}{\text{hypotenuse}} = \frac{5}{\sqrt{12^2 + 5^2}}\).
Substitute \(\sin\theta\) and \(\cos\theta\) into the double-angle formula: \(\sin(2\theta) = 2 \times \frac{12}{\sqrt{12^2 + 5^2}} \times \frac{5}{\sqrt{12^2 + 5^2}}\). Simplify the expression to get the exact value.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Inverse Tangent Function (tan⁻¹ or arctan)

The inverse tangent function, tan⁻¹(x), gives the angle whose tangent is x. It is used to find an angle when the ratio of the opposite side to the adjacent side in a right triangle is known. Understanding this helps convert the given ratio 12/5 into an angle measure.
Recommended video:
3:17
Inverse Tangent

Double-Angle Identity for Sine

The double-angle identity for sine states that sin(2θ) = 2 sin θ cos θ. This formula allows us to express sin(2 tan⁻¹(x)) in terms of sine and cosine of the angle θ = tan⁻¹(x), facilitating evaluation without a calculator.
Recommended video:
05:06
Double Angle Identities

Right Triangle Trigonometry for Exact Values

By interpreting tan⁻¹(12/5) as an angle in a right triangle with opposite side 12 and adjacent side 5, we can find the hypotenuse using the Pythagorean theorem. This enables calculation of exact sine and cosine values needed to apply the double-angle formula.
Recommended video:
5:19
Solving Right Triangles with the Pythagorean Theorem
Related Practice
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (2 cos⁻¹ (1/5))

871
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sec (sec⁻¹ 2)

780
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (2 arctan (4/3))

735
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (tan⁻¹ (-2))

705
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.


tan (arccos 3/4)

754
views
Textbook Question

Graph each inverse circular function by hand.

y = arcsec [(1/2)x]

711
views