Skip to main content
Ch. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric Equations
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 6 - Inverse Circular Functions and Trigonometric EquationsProblem 83
Chapter 7, Problem 83

Evaluate each expression without using a calculator.
sin (2 cos⁻¹ (1/5))

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression involves the sine of twice an inverse cosine value: \(\sin\left(2 \cos^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)\right)\). This suggests using the double-angle identity for sine.
Recall the double-angle identity for sine: \(\sin(2\theta) = 2 \sin\theta \cos\theta\). Here, let \(\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)\).
Since \(\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)\), we know \(\cos\theta = \frac{1}{5}\). To find \(\sin\theta\), use the Pythagorean identity: \(\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2}\).
Substitute \(\sin\theta\) and \(\cos\theta\) into the double-angle formula: \(\sin(2\theta) = 2 \times \sin\theta \times \cos\theta = 2 \times \sqrt{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} \times \frac{1}{5}\).
Simplify the expression inside the square root and multiply through to express \(\sin(2 \cos^{-1}(\frac{1}{5}))\) in simplest radical form without using a calculator.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Inverse Cosine Function (cos⁻¹ or arccos)

The inverse cosine function returns the angle whose cosine is a given value. For example, cos⁻¹(1/5) gives an angle θ such that cos(θ) = 1/5. Understanding this helps convert the expression into an angle measure for further trigonometric manipulation.
Recommended video:
4:49
Inverse Cosine

Double-Angle Identity for Sine

The double-angle identity states that sin(2θ) = 2 sin(θ) cos(θ). This formula allows us to rewrite sin(2 cos⁻¹(1/5)) as 2 sin(θ) cos(θ), where θ = cos⁻¹(1/5), facilitating evaluation without a calculator.
Recommended video:
05:06
Double Angle Identities

Right Triangle Interpretation for Trigonometric Values

By interpreting θ = cos⁻¹(1/5) as an angle in a right triangle with adjacent side 1 and hypotenuse 5, we can find sin(θ) using the Pythagorean theorem. This geometric approach helps compute sine and cosine values exactly without a calculator.
Recommended video:
5:19
Solving Right Triangles with the Pythagorean Theorem
Related Practice
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sec (sec⁻¹ 2)

780
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (tan⁻¹ (5/12) - tan⁻¹ (3/4))

846
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (sin⁻¹ 1/2 + tan⁻¹ (-3))

726
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (2 arctan (4/3))

735
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

cos (tan⁻¹ (-2))

705
views
Textbook Question

Evaluate each expression without using a calculator.

sin (2 tan⁻¹ (12/5))

681
views