Skip to main content
Ch. 7 - Applications of Trigonometry and Vectors
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 7 - Applications of Trigonometry and VectorsProblem 27c
Chapter 8, Problem 27c

Use the figure to find each vector: - u. Use vector notation as in Example 4.


Graph showing vectors u and v originating from the origin, with u pointing to (-3,4) and v pointing to (3,4) on a coordinate plane.

Verified step by step guidance
1
Identify the vector \( \mathbf{u} \) from the figure, noting its direction and magnitude relative to the coordinate axes or reference points given.
Recall that the negative of a vector \( \mathbf{u} \), denoted \( -\mathbf{u} \), has the same magnitude as \( \mathbf{u} \) but points in the exact opposite direction.
Express the vector \( \mathbf{u} \) in component form, typically as \( \mathbf{u} = \langle u_x, u_y \rangle \), where \( u_x \) and \( u_y \) are the horizontal and vertical components respectively.
To find \( -\mathbf{u} \), multiply each component of \( \mathbf{u} \) by \( -1 \), resulting in \( -\mathbf{u} = \langle -u_x, -u_y \rangle \).
Write the final answer in vector notation, clearly indicating the components of \( -\mathbf{u} \) as derived from the previous step.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Vector Notation

Vector notation represents vectors using components along coordinate axes, typically written as ⟨x, y⟩ in two dimensions. This notation clearly shows the direction and magnitude of the vector by specifying its horizontal and vertical components.
Recommended video:
06:01
i & j Notation

Vector Addition and Subtraction

Vectors can be added or subtracted by combining their corresponding components. Understanding how to perform these operations is essential for manipulating vectors and finding resultant vectors in problems involving multiple vectors.
Recommended video:
05:29
Adding Vectors Geometrically

Using Geometric Figures to Determine Vector Components

Interpreting vectors from geometric figures involves identifying their direction and length relative to coordinate axes. This skill helps translate visual information into vector notation by measuring or calculating horizontal and vertical components.
Recommended video:
03:55
Position Vectors & Component Form
Related Practice
Textbook Question

Solve each triangle ABC.


C = 79° 18', c = 39.81 mm, A = 32° 57'

696
views
Textbook Question

Solve each triangle ABC that exists.


B = 39.68°, a = 29.81 m, b = 23.76 m

911
views
Textbook Question

Use the figure to find each vector: u + v. Use vector notation as in Example 4.


669
views
Textbook Question

Use the figure to find each vector: u - v. Use vector notation as in Example 4.


690
views
Textbook Question

Solve each triangle. See Examples 2 and 3.


a = 965 ft, b = 876 ft, c = 1240 ft

621
views
Textbook Question

Solve each triangle. See Examples 2 and 3.


A = 80° 40', b = 143 cm, c = 89.6 cm

636
views