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Ch. R - Algebra Review
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. R - Algebra ReviewProblem R.2.81
Chapter 1, Problem R.2.81

Evaluate each expression. See Example 5. 12 + 3 • 4

Verified step by step guidance
1
Identify the mathematical operations in the expression: addition and multiplication in the expression \(12 + 3 \cdot 4\).
Recall the order of operations (PEMDAS/BODMAS), which states that multiplication should be performed before addition.
First, calculate the multiplication part: multiply 3 by 4, which is represented as \(3 \cdot 4\).
Next, add the result of the multiplication to 12, which is represented as \(12 + (3 \cdot 4)\).
Write the final expression after substitution and simplify step-by-step to get the evaluated result.

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Video duration:
1m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Order of Operations

The order of operations is a set of rules that determines the sequence in which mathematical operations are performed. Multiplication and division are done before addition and subtraction. This ensures consistent and correct evaluation of expressions like 12 + 3 • 4.
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Algebraic Operations on Vectors

Multiplication

Multiplication is a basic arithmetic operation that combines equal groups. In the expression 3 • 4, it means adding 3 four times or 4 three times, resulting in 12. Recognizing multiplication helps simplify parts of the expression before addition.
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Determining Different Coordinates for the Same Point

Addition

Addition is the arithmetic operation of combining two or more numbers to get their total. After performing multiplication, the result is added to 12 in the expression 12 + 3 • 4, completing the evaluation.
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