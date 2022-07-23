Skip to main content
Ch. R - Algebra Review
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. R - Algebra ReviewProblem 89
Chapter 1, Problem 89

Factor each polynomial completely. See Example 6. 8t³ + 125

Verified step by step guidance
1
Recognize that the polynomial \(8t^{3} + 125\) is a sum of cubes because \(8t^{3} = (2t)^{3}\) and \(125 = 5^{3}\).
Recall the sum of cubes factoring formula: \(a^{3} + b^{3} = (a + b)(a^{2} - ab + b^{2})\).
Identify \(a = 2t\) and \(b = 5\) in the expression \(8t^{3} + 125\).
Apply the formula: write the factorization as \((2t + 5)((2t)^{2} - (2t)(5) + 5^{2})\).
Simplify the terms inside the second parenthesis to get \((2t + 5)(4t^{2} - 10t + 25)\).

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
4m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Sum of Cubes Formula

The sum of cubes formula states that a³ + b³ = (a + b)(a² - ab + b²). It is used to factor expressions where two terms are both perfect cubes added together. Recognizing 8t³ and 125 as cubes (2t)³ and 5³ allows applying this formula to factor the polynomial.
Recommended video:
2:25
Verifying Identities with Sum and Difference Formulas

Identifying Perfect Cubes

A perfect cube is a number or expression raised to the third power, such as 8 = 2³ or t³. Identifying each term as a perfect cube is essential before applying the sum or difference of cubes formulas. This step ensures the correct factorization method is used.
Recommended video:
6:50
Convert Equations from Polar to Rectangular

Polynomial Factoring Techniques

Factoring polynomials involves rewriting them as products of simpler polynomials. Techniques include factoring out common factors, grouping, and special formulas like sum/difference of cubes. Understanding these methods helps break down complex expressions into factors.
Recommended video:
6:08
Factoring
Related Practice
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. See Example 6. √6 + √6

1165
views
Textbook Question

Factor each polynomial completely. See Example 6. t⁴ - 1

547
views
Textbook Question

Simplify each complex fraction. See Examples 5 and 6. [(y + 3)/y − 4/(y − 1)] / [(y/y + 1/y) / (y − 1) + 1/y]

824
views
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. See Example 6. √6 + √7

794
views
Textbook Question

Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. 7 ≤ 7

28
views
Textbook Question

Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. 0 ≤ -5

23
views