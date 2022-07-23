Textbook Question
Add or subtract, as indicated. See Example 6. 5√3 + √12
761
views
Add or subtract, as indicated. See Example 6. 5√3 + √12
Factor each polynomial completely. See Example 6. t⁴ - 1
Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. -6 < 7 + 3
Simplify each complex fraction. See Examples 5 and 6. [(y + 3)/y − 4/(y − 1)] / [(y/y + 1/y) / (y − 1) + 1/y]
Add or subtract, as indicated. See Example 6. √45 + 4√20
Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. 2 • 5 ≥ 4 + 6