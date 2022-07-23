Textbook Question
Add or subtract, as indicated. See Example 6. √6 + √6
1165
views
Add or subtract, as indicated. See Example 6. √6 + √6
Add or subtract, as indicated. See Example 6. 5√3 - √3
Factor each polynomial completely. See Example 6. 8t³ + 125
Simplify each complex fraction. See Examples 5 and 6. (1/(x + 1) − 1/x) / (1/x)
Use an inequality symbol to write each statement. 5 + 0 is not equal to 0.
Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. 7 ≤ 7