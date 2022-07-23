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Ch. R - Algebra Review
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. R - Algebra ReviewProblem R.2.57
Chapter 1, Problem R.2.57

Find each product or quotient where possible. See Example 2. (-4⁄5) / (-3⁄5)

Verified step by step guidance
1
Identify the operation between the two fractions. Here, the problem shows two fractions written side by side: \(-\frac{4}{5}\) and \(-\frac{3}{5}\). This typically means multiplication of the two fractions.
Recall the rule for multiplying fractions: multiply the numerators together and multiply the denominators together. So, the product of \(-\frac{4}{5}\) and \(-\frac{3}{5}\) is given by \(\left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{(-4) \times (-3)}{5 \times 5}\).
Calculate the numerator by multiplying the two numerators: \((-4) \times (-3)\). Remember that multiplying two negative numbers results in a positive number.
Calculate the denominator by multiplying the two denominators: \(5 \times 5\).
Write the product as a single fraction with the numerator and denominator found in the previous steps. Then, if possible, simplify the fraction by dividing numerator and denominator by their greatest common divisor.

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Video duration:
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Multiplication of Fractions

To multiply fractions, multiply the numerators together and the denominators together. For example, multiplying -4/5 by -3/5 involves multiplying -4 by -3 for the numerator and 5 by 5 for the denominator, resulting in a new fraction.
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4:02
Solving Linear Equations with Fractions

Sign Rules for Multiplication

When multiplying numbers, the product of two negative numbers is positive, while the product of a positive and a negative number is negative. This rule helps determine the sign of the product when multiplying fractions with negative numerators or denominators.
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Even and Odd Identities

Simplifying Fractions

After multiplying or dividing fractions, simplify the result by dividing numerator and denominator by their greatest common divisor. Simplification makes the fraction easier to interpret and use in further calculations.
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