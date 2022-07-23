Textbook Question
Evaluate each expression. See Example 5. -4(9 - 8) + (-7) (2)³
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Evaluate each expression. See Example 5. -4(9 - 8) + (-7) (2)³
Find each product or quotient where possible. See Example 2. 5/0
Rewrite each expression using the distributive property and simplify, if possible. See Example 7. a + 7a
Find each product or quotient where possible. See Example 2. 2𝝅/( 2⁄3) (Leave 𝝅 in the answer.)
Evaluate each expression. See Example 4. -2 • 3⁴
Evaluate each expression. See Example 5. -8 + (-4) (-6) ÷ 12 4 - (-3)