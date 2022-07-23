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Ch. R - Algebra Review
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. R - Algebra ReviewProblem 29
Chapter 1, Problem 29

Graph each function. See Examples 1 and 2. h(x) = √4x

Verified step by step guidance
1
Identify the function to be graphed: \(h(x) = \sqrt{4x}\). This is a square root function where the expression inside the root is \$4x$.
Determine the domain of the function. Since the square root requires the radicand to be non-negative, set \(4x \geq 0\) which simplifies to \(x \geq 0\). So, the function is defined for all \(x\) greater than or equal to zero.
Create a table of values by choosing several \(x\) values within the domain (for example, \(x=0, 1, 2, 4\)) and calculate the corresponding \(h(x)\) values using \(h(x) = \sqrt{4x}\).
Plot the points from the table on the coordinate plane. For instance, when \(x=0\), \(h(0) = \sqrt{0} = 0\); when \(x=1\), \(h(1) = \sqrt{4} = 2\), and so on.
Draw a smooth curve through the plotted points starting at the origin \((0,0)\) and increasing to the right, reflecting the shape of the square root function which grows slowly as \(x\) increases.

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Domain of a Function

The domain is the set of all input values (x) for which the function is defined. For h(x) = √4x, the expression inside the square root must be non-negative, so 4x ≥ 0, meaning x ≥ 0. Understanding the domain ensures the graph only includes valid points.
Recommended video:
3:43
Finding the Domain of an Equation

Square Root Function

The square root function, √x, outputs the non-negative number whose square is x. It is defined only for x ≥ 0 and produces a curve starting at the origin and increasing slowly. Recognizing this shape helps in graphing h(x) = √4x by scaling the input.
Recommended video:
2:20
Imaginary Roots with the Square Root Property

Function Transformation and Scaling

Multiplying the input by a constant inside the function, as in √4x, affects the graph horizontally. Specifically, √4x = √(4 * x) = 2√x, which vertically stretches the basic square root graph by a factor of 2. Understanding transformations helps in accurately sketching the graph.
Recommended video:
4:22
Domain and Range of Function Transformations
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