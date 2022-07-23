Skip to main content
Ch. R - Algebra Review
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. R - Algebra ReviewProblem 87
Chapter 1, Problem 87

Simplify each complex fraction. See Examples 5 and 6. (1/(x + 1) − 1/x) / (1/x)

Verified step by step guidance
1
Rewrite the complex fraction clearly to understand its structure. The expression is: \(\frac{\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}\).
Focus on simplifying the numerator first: \(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}\). Find a common denominator for these two fractions, which is \(x(x+1)\).
Rewrite each fraction in the numerator with the common denominator: \(\frac{x}{x(x+1)} - \frac{x+1}{x(x+1)}\).
Combine the fractions in the numerator by subtracting the numerators over the common denominator: \(\frac{x - (x+1)}{x(x+1)}\).
Simplify the numerator of the combined fraction and then divide this result by the denominator \(\frac{1}{x}\) by multiplying by its reciprocal.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
4m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Complex Fractions

A complex fraction is a fraction where the numerator, denominator, or both contain fractions themselves. Simplifying involves rewriting the expression as a single fraction by finding common denominators or multiplying numerator and denominator by the least common denominator to eliminate smaller fractions.
Recommended video:
4:22
Dividing Complex Numbers

Algebraic Manipulation

Algebraic manipulation includes operations like factoring, expanding, and simplifying expressions. In this context, it is essential to carefully handle variables and expressions in both numerator and denominator to combine terms correctly and reduce the fraction to its simplest form.
Recommended video:
04:12
Algebraic Operations on Vectors

Fraction Division and Multiplication

Dividing fractions involves multiplying by the reciprocal of the divisor. When simplifying complex fractions, converting division into multiplication by the reciprocal helps to combine and simplify the expression efficiently.
Recommended video:
4:02
Solving Linear Equations with Fractions
Related Practice
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. See Example 6. √6 + √6

1165
views
Textbook Question

Add or subtract, as indicated. See Example 6. 5√3 - √3

788
views
Textbook Question

Use an inequality symbol to write each statement. 5 + 0 is not equal to 0.

23
views
Textbook Question

Factor each polynomial completely. See Example 6. 4m²p - 12mnp + 9n²p

507
views
Textbook Question

Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. 7 ≤ 7

28
views
Textbook Question

Simplify each inequality if needed. Then determine whether the statement is true or false. 0 ≤ -5

23
views