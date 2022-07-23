Textbook Question
Find dr/dθ in Exercises 15–18.
r – 2√θ = (3/2)θ²/³ + (4/3)θ³/⁴
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Find dr/dθ in Exercises 15–18.
r – 2√θ = (3/2)θ²/³ + (4/3)θ³/⁴
Derivative Calculations
In Exercises 1–8, given y = f(u) and u = g(x), find dy/dx = f'(g(x)) g'(x).
y = √u, u = sin x
Derivatives in Differential Form
In Exercises 17–28, find dy.
y = sin(5√x)
In Exercises 43–50, find by implicit differentiation.
y² = x .
x + 1
a. Graph the function
ƒ(x) = { x, -1 ≤ x < 0
{ tan x, 0 ≤ x ≤ π/4.
b. Is ƒ continuous at x = 0?
c. Is ƒ differentiable at x = 0?
Give reasons for your answers.
Derivatives in Differential Form
In Exercises 17–28, find dy.
y = sec(x² − 1)