Textbook Question
Evaluate the integrals in Exercises 1–22.
∫ sin⁴(2x) cos(2x) dx
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Evaluate the integrals in Exercises 1–22.
∫ sin⁴(2x) cos(2x) dx
The integrals in Exercises 1–34 converge. Evaluate the integrals without using tables.
∫₀² dx / √|x − 1|
The integrals in Exercises 1–44 are in no particular order. Evaluate each integral using any algebraic method, trigonometric identity, or substitution you think is appropriate.
∫₋₁¹ (√(1 + x²) sin x) dx
Evaluate the integrals in Exercises 33–52.
∫ eˣ sec³(eˣ) dx
Evaluate the integrals in Exercises 1–24 using integration by parts.
∫ (x² - 2x + 1) e^(2x) dx
Evaluate the integrals in Exercises 1–14.
∫ √(1 - 9t²) dt