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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 159
Chapter 1, Problem 159

Write each percent as a decimal. 6 1/4%

Verified step by step guidance
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First, recognize that the percent given is a mixed number: 6 1/4%. This means 6 plus 1/4 percent.
Convert the mixed number to an improper fraction or a decimal. Since 1/4 = 0.25, 6 1/4% can be written as 6.25%.
Recall that to convert a percent to a decimal, you divide by 100. This is equivalent to moving the decimal point two places to the left.
Apply this conversion: 6.25% becomes \(\frac{6.25}{100}\) or 0.0625 as a decimal.
Write the final decimal form of the percent without the percent sign, which is 0.0625.

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Video duration:
1m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Understanding Percentages

A percentage represents a part out of 100. It is a way to express ratios or fractions with a denominator of 100. For example, 6 1/4% means 6.25 parts out of 100.
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Converting Mixed Numbers to Decimals

A mixed number combines a whole number and a fraction, such as 6 1/4. To convert it to a decimal, convert the fraction to a decimal and add it to the whole number. Here, 1/4 equals 0.25, so 6 1/4 equals 6.25.
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Converting Percent to Decimal

To convert a percentage to a decimal, divide the percentage value by 100. For example, 6.25% becomes 6.25 ÷ 100 = 0.0625 as a decimal.
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