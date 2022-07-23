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Ch.19 - Electrochemistry
McMurry - Chemistry 8th Edition
McMurry8th EditionChemistryISBN: 9781292336145Not the one you use?Change textbook
All textbooksMcMurry 8th EditionCh.19 - ElectrochemistryProblem 52b
Chapter 19, Problem 52b

Write balanced net ionic equations for the following reactions in basic solution. (b)

Verified step by step guidance
1
Identify the reactants and products in the given chemical reaction.
Write the balanced molecular equation for the reaction.
Separate the aqueous compounds into their respective ions to write the complete ionic equation.
Identify and cancel out the spectator ions that appear on both sides of the complete ionic equation.
Ensure the remaining ions are balanced in terms of both mass and charge to write the net ionic equation, and adjust for basic conditions by adding OH⁻ ions as needed.

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Video duration:
8m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Net Ionic Equations

Net ionic equations represent the actual chemical species that participate in a reaction, excluding spectator ions. They are derived from complete ionic equations by removing ions that do not change during the reaction. This simplification helps to focus on the essential chemical changes occurring in the solution.

Basic Solution

A basic solution has a pH greater than 7 and contains an excess of hydroxide ions (OH-). In such solutions, certain reactions may involve the addition of hydroxide ions to neutralize acids or to form precipitates. Understanding the behavior of species in basic conditions is crucial for accurately writing net ionic equations.

Balancing Chemical Equations

Balancing chemical equations ensures that the number of atoms for each element is the same on both sides of the equation, adhering to the law of conservation of mass. This process often involves adjusting coefficients and may require accounting for charges in ionic species, especially in redox reactions or when dealing with complex ions.
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Guided course
01:32
Balancing Chemical Equations
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