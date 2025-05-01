Intersections and Unions

Let U = { 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 } , A = { 10 , 12 , 14 , 16 } , B = { 11 , 12 , 15 , 16 } U=\(\left\[\lbrace\)10,11,12,13,14,15,16,17\(\right\]\rbrace\),A={\(\left\[\lbrace\)10,12,14,16\(\right\]\rbrace\)},B=\(\left\[\lbrace\)11,12,15,16\(\right\]\rbrace\) . Find:

A ∩ B = A∩B=