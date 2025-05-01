Subsets: ∅ , { a p p l e } , { b a n a n a } , { o r a n g e } , { a p p l e , b a n a n a } , { a p p l e , o r a n g e } , { b a n a n a , o r a n g e } , { a p p l e , b a n a n a , o r a n g e } \(\emptyset\),\(\left\[\lbrace\) apple\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) banana\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) orange\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) apple,banana\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) apple,orange\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) banana,orange\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) apple,banana,orange\(\right\]\rbrace\) ∅,{apple},{banana},{orange},{apple,banana},{apple,orange},{banana,orange},{apple,banana,orange}

Proper subsets: ∅ , { a p p l e } , { b a n a n a } , { o r a n g e } , { a p p l e , b a n a n a } , { a p p l e , o r a n g e } , { b a n a n a , o r a n g e } \(\emptyset\),\(\left\[\lbrace\) apple\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) banana\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) orange\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) apple,banana\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) apple,orange\(\right\]\rbrace\),\(\left\[\lbrace\) banana,orange\(\right\]\rbrace\) ∅,{apple},{banana},{orange},{apple,banana},{apple,orange},{banana,orange}