Textbook Question
Given vectors u and v, find: v - 3u.
u = 〈-1, 2〉, v = 〈3, 0〉
766
views
Given vectors u and v, find: v - 3u.
u = 〈-1, 2〉, v = 〈3, 0〉
Given vectors u and v, find: 2u + 3v.
u = 2i, v = i + j
Given vectors u and v, find: 2u + 3v.
u = 〈-1, 2〉, v = 〈3, 0〉
Given vectors u and v, find: v - 3u.
u = 2i, v = i + j
Given vectors u and v, find: 2u.
u = 〈-1, 2〉, v = 〈3, 0〉
A force of 30.0 lb is required to hold an 80.0-lb pressure washer on an incline. What angle does the incline make with the horizontal?