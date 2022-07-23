Textbook Question
Evaluate each expression. See Example 5. |-8|
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Evaluate each expression. See Example 5. |-8|
Let f(x) = -3x + 4 and g(x) = -x² + 4x + 1. Find each of the following. Simplify if necessary. See Example 6. ƒ(p)
Determine whether each function is even, odd, or neither. See Example 5. 1 ƒ(x) = x + —— x⁵
Add or subtract, as indicated. See Example 4. (1/a)+(b/a²)
Find each product. See Example 5. (4m + 2n)²
Determine whether each function is even, odd, or neither. See Example 5. ƒ(x) = x³ - x + 9