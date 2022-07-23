Textbook Question
Use a calculator's factorial key to evaluate each expression. (300/20)!
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Use a calculator's factorial key to evaluate each expression. (300/20)!
Use the Binomial Theorem to expand and then simplify the result: (x2 +x+ 1)3.
In Exercises 81–85, use a calculator's factorial key to evaluate each expression.
In Exercises 81–85, use a calculator's factorial key to evaluate each expression.
In the sequence 21,700, 23,172, 24,644, 26,116,... which term is 314,628?
Find the term in the expansion of (x2 + y2)5 containing x4 as a factor.