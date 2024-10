Chapter 20, Problem 24

Complete and balance the following half-reactions in basic solution. In each case, indicate whether the half-reaction is an oxidation or a reduction.





a. OHβˆ’(π‘Žπ‘ž)⟢O2(𝑔)

b. SO32βˆ’(π‘Žπ‘ž)⟢SO42βˆ’(π‘Žπ‘ž)

c. N2(𝑔)⟢NH3(𝑔)

d. HO2βˆ’(π‘Žπ‘ž)⟢OHβˆ’(π‘Žπ‘ž)