Textbook Question
Classify each species as either a Lewis acid or a Lewis base. a. Fe3+ b. BH3 c. NH3 d. F-
Classify each species as either a Lewis acid or a Lewis base. a. Fe3+ b. BH3 c. NH3 d. F-
Classify each species as either a Lewis acid or a Lewis base. a. BeCl2
Classify each species as either a Lewis acid or a Lewis base. c. B(OH)3
Identify the Lewis acid and Lewis base from among the reactants in each equation. a. Fe3+(aq) + 6 H2O(l) ⇌ Fe(H2O)63+(aq) b. Zn2+(aq) + 4 NH3(aq) ⇌ Zn(NH3)42+(aq) c. (CH3)3N(g) + BF3(g) ⇌ (CH3)3NBF3(s)
Classify each species as either a Lewis acid or a Lewis base. d. CN–