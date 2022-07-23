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Ch.20 - Electrochemistry
Tro - Chemistry: A Molecular Approach 5th Edition
Tro5th EditionChemistry: A Molecular ApproachISBN: 9780134874371Not the one you use?Change textbook
All textbooksTro 5th EditionCh.20 - ElectrochemistryProblem 47d
Chapter 20, Problem 47d

Consider the voltaic cell:
Diagram of a galvanic cell showing anode, cathode, and salt bridge with ion flow directions.
d. Indicate the direction of anion and cation flow in the salt bridge

Verified step by step guidance
1
Identify the anode and cathode in the voltaic cell. In this diagram, Pb is the anode and Ag is the cathode.
Recall that oxidation occurs at the anode and reduction occurs at the cathode. Therefore, Pb is oxidized to Pb2+ and Ag+ is reduced to Ag.
Understand that the salt bridge is used to maintain electrical neutrality by allowing the flow of ions between the two half-cells.
Determine the direction of ion flow: anions (negative ions) will flow towards the anode to balance the positive charge of the Pb2+ ions formed, and cations (positive ions) will flow towards the cathode to balance the negative charge of the electrons gained by Ag+ ions.
Conclude that in this voltaic cell, anions flow from the salt bridge to the anode compartment, and cations flow from the salt bridge to the cathode compartment.

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Video duration:
53s
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Key Concepts

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Voltaic Cell

A voltaic cell, also known as a galvanic cell, is an electrochemical cell that converts chemical energy into electrical energy through spontaneous redox reactions. It consists of two half-cells, each containing an electrode and an electrolyte. The anode is where oxidation occurs, while the cathode is where reduction takes place, allowing for the flow of electrons through an external circuit.
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01:21
The Electrolytic Cell

Salt Bridge

The salt bridge is a crucial component of a voltaic cell that maintains electrical neutrality by allowing the flow of ions between the two half-cells. It typically contains a gel or solution of an inert electrolyte, which facilitates the movement of anions and cations. This movement helps to balance the charge as electrons flow through the external circuit, preventing the buildup of charge that would otherwise halt the reaction.
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00:50
Ionic Salts

Ion Flow Direction

In a voltaic cell, the direction of ion flow in the salt bridge is determined by the reactions occurring at the electrodes. Cations move towards the cathode to balance the negative charge created by the reduction of metal ions, while anions flow towards the anode to counteract the positive charge generated by oxidation. Understanding this flow is essential for predicting the behavior of the cell and ensuring its proper function.
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06:17
Ion Formation
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