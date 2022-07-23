Skip to main content
Ch.22 - Organic Chemistry
Tro - Chemistry: A Molecular Approach 5th Edition
Tro5th EditionChemistry: A Molecular ApproachISBN: 9780134874371Not the one you use?Change textbook
All textbooksTro 5th EditionCh.22 - Organic ChemistryProblem 86c
Chapter 22, Problem 86c

Draw the structure for each amine. c. butylethylamine

Verified step by step guidance
1
Identify the components of the name 'butylethylamine'. It consists of a butyl group, an ethyl group, and an amine group.
Understand that the 'amine' suffix indicates the presence of an -NH2 group attached to the carbon chain.
Recognize that 'butyl' refers to a four-carbon chain (C4H9) and 'ethyl' refers to a two-carbon chain (C2H5).
Determine the structure by attaching the ethyl group and the butyl group to the nitrogen atom of the amine group.
Draw the structure: Start with the nitrogen atom, attach the ethyl group (C2H5) to one side, and the butyl group (C4H9) to the other side, ensuring all valences are satisfied.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
3m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Amines

Amines are organic compounds derived from ammonia (NH3) by replacing one or more hydrogen atoms with alkyl or aryl groups. They can be classified as primary, secondary, or tertiary based on the number of carbon-containing groups attached to the nitrogen atom. Amines are characterized by their basicity and can participate in hydrogen bonding, influencing their physical properties.

Alkyl Groups

Alkyl groups are hydrocarbon substituents derived from alkanes by removing one hydrogen atom. They are denoted by the formula CnH2n+1, where 'n' represents the number of carbon atoms. In the case of butylethylamine, the butyl group (C4H9) and ethyl group (C2H5) are the two alkyl groups attached to the nitrogen atom, which define the structure of the amine.

Structural Representation

Structural representation in chemistry involves depicting the arrangement of atoms within a molecule. For amines, this includes showing the nitrogen atom bonded to its alkyl groups and any hydrogen atoms. Understanding how to draw these structures accurately is essential for visualizing molecular interactions and predicting chemical behavior.
Recommended video:
Guided course
01:42
Resonance Structures
Related Practice
Textbook Question

Classify each amine reaction as acid–base or condensation and list its products.

b. CH3CH2NH2 + CH3CH2COOH →

82
views
Textbook Question

Name each amine b.

277
views
Textbook Question

Classify each amine reaction as acid–base or condensation and list its products. a. CH3NHCH3 + HCl →

384
views
Textbook Question

Classify each amine reaction as acid–base or condensation and list its products.

c. CH3NH2 + H2SO4

93
views
Textbook Question

Draw the structure for each amine.

b. triethylamine

98
views
Textbook Question

Name each amine

a.

114
views