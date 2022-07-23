Draw the structure for each amine. c. butylethylamine

Textbook Question
Classify each amine reaction as acid–base or condensation and list its products.
b. CH3CH2NH2 + CH3CH2COOH →
82
views
Classify each amine reaction as acid–base or condensation and list its products.
b. CH3CH2NH2 + CH3CH2COOH →
Name each amine b.
Classify each amine reaction as acid–base or condensation and list its products. a. CH3NHCH3 + HCl →
Classify each amine reaction as acid–base or condensation and list its products.
c. CH3NH2 + H2SO4 →
Draw the structure for each amine.
b. triethylamine
Name each amine
a.