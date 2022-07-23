Match the following:
Select the true statements about SARS-CoV-2. (Select all that apply.)
a. It causes COVID-19.
b. It is vaccine preventable.
c. The FDA has approved hydroxychloroquine to treat infections with this virus.
d. It is considered a zoonotic infection.
e. It causes a form of viral pneumonia.
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Key Concepts
SARS-CoV-2 and COVID-19
Zoonotic Infections
Treatment and Prevention of SARS-CoV-2
Which of the following would you expect for a SARS-CoV-2 variant that is classified as a variant of interest? (Select all that apply.)
a. The isolated virus is genetically unique as compared to earlier circulating versions of SARS-CoV-2.
b. There is evidence that the variant completely evades vaccine-induced immunity.
c. The variant is broadly detectable with current diagnostic tools.
d. The variant can cause viral pneumonia.
e. Infections caused by the variant are not treatable with existing approved drug therapies.
From the following list, select all of the diseases that antibiotics do not directly cure.
a. Hanta pulmonary syndrome
b. Streptococcus pneumoniae
c. Colds
d. Influenza
e. Haemophilus influenzae
f. COVID-19
g. Legionellosis
h. Tularemia
Choose the general agent of the disease (select ONE choice of agent from the options after each illness):
a. Pneumococcal pneumonia is caused by a (virus, bacterium, fungus).
b. Pneumocystis pneumonia is caused by a (virus, bacterium, fungus).
c. Tuberculosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).
d. Histoplasmosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).
e. Influenza is caused by a (virus, bacterium, fungus).
f. Colds are caused by (viruses, bacteria, fungi).
g. Coccidioidomycosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).
h. Diphtheria is caused by a (virus, bacterium, fungus).
i. Pertussis is caused by a (virus, bacterium, fungus).
j. Scarlet fever is caused by a (virus, bacterium, fungus).
k. Legionellosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).
l. Q fever is caused by a (virus, bacterium, fungus).
m. Hanta pulmonary syndrome is caused by a (virus, bacterium, fungus).
n. Streptococcal pharyngitis is caused by a (virus, bacterium, fungus).