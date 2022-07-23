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Ch. 16 - Respiratory System Infections
Norman-McKay- Microbiology: Basic and Clinical Principles 2nd Edition
Norman-McKay2nd EditionMicrobiology: Basic and Clinical PrinciplesISBN: 9780137661619Not the one you use?Change textbook
All textbooksNorman-McKay 2nd EditionCh. 16 - Respiratory System InfectionsProblem 16
Chapter 16, Problem 16

Select the true statements about SARS-CoV-2. (Select all that apply.)
a. It causes COVID-19.
b. It is vaccine preventable.
c. The FDA has approved hydroxychloroquine to treat infections with this virus.
d. It is considered a zoonotic infection.
e. It causes a form of viral pneumonia.

Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand the nature of SARS-CoV-2. It is a virus responsible for causing the disease COVID-19, which is a respiratory illness.
Step 2: Consider vaccine availability. Vaccines have been developed and authorized to prevent infection by SARS-CoV-2, making it vaccine preventable.
Step 3: Review treatment approvals. The FDA has not approved hydroxychloroquine for treating SARS-CoV-2 infections; this is important to verify from reliable sources.
Step 4: Examine the origin of the virus. SARS-CoV-2 is considered a zoonotic infection, meaning it originated from animals and crossed over to humans.
Step 5: Recognize the clinical effects. SARS-CoV-2 can cause viral pneumonia, which is a form of lung infection caused by the virus.

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Video duration:
1m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

SARS-CoV-2 and COVID-19

SARS-CoV-2 is the virus responsible for causing COVID-19, a respiratory illness that emerged in late 2019. Understanding the relationship between the virus and the disease it causes is fundamental to microbiology and epidemiology.
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03:59
COVID-19 (SARS-CoV-2)

Zoonotic Infections

Zoonotic infections are diseases transmitted from animals to humans. SARS-CoV-2 is believed to have originated in animals before spreading to humans, making it a zoonotic virus, which is important for understanding its transmission and control.
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Guided course
03:52
Map of Lesson on Bacteriophage Infections

Treatment and Prevention of SARS-CoV-2

Effective prevention of SARS-CoV-2 includes vaccines that reduce infection and severity. While some drugs were investigated, hydroxychloroquine is not FDA-approved for treating COVID-19, highlighting the importance of evidence-based treatments.
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03:59
COVID-19 (SARS-CoV-2)
Related Practice
Textbook Question

Match the following:

885
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Textbook Question

Which of the following would you expect for a SARS-CoV-2 variant that is classified as a variant of interest? (Select all that apply.)

a. The isolated virus is genetically unique as compared to earlier circulating versions of SARS-CoV-2.

b. There is evidence that the variant completely evades vaccine-induced immunity.

c. The variant is broadly detectable with current diagnostic tools.

d. The variant can cause viral pneumonia.

e. Infections caused by the variant are not treatable with existing approved drug therapies.

1275
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Textbook Question

From the following list, select all of the diseases that antibiotics do not directly cure.

a. Hanta pulmonary syndrome

b. Streptococcus pneumoniae

c. Colds

d. Influenza

e. Haemophilus influenzae

f. COVID-19

g. Legionellosis

h. Tularemia

1097
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Textbook Question

Choose the general agent of the disease (select ONE choice of agent from the options after each illness):

a. Pneumococcal pneumonia is caused by a (virus, bacterium, fungus).

b. Pneumocystis pneumonia is caused by a (virus, bacterium, fungus).

c. Tuberculosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).

d. Histoplasmosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).

e. Influenza is caused by a (virus, bacterium, fungus).

f. Colds are caused by (viruses, bacteria, fungi).

g. Coccidioidomycosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).

h. Diphtheria is caused by a (virus, bacterium, fungus).

i. Pertussis is caused by a (virus, bacterium, fungus).

j. Scarlet fever is caused by a (virus, bacterium, fungus).

k. Legionellosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).

l. Q fever is caused by a (virus, bacterium, fungus).

m. Hanta pulmonary syndrome is caused by a (virus, bacterium, fungus).

n. Streptococcal pharyngitis is caused by a (virus, bacterium, fungus).

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