Boost your knowledge with Physics Flashcards!
Discover the power of flashcards for fun and efficient studying.
Popular flashcards of the week
Vectors, Scalars, & Displacement definitions
2. 1D Motion / Kinematics
15 Terms
6 students found this helpful
Electric Charge definitions
24. Electric Force & Field; Gauss' Law
15 Terms
3 students found this helpful
Physics flashcard sets
Find flashcards by topic or subject
383 Decks
- Gravitational Potential Energy for Systems of Masses definitions8. Centripetal Forces & Gravitation15 Terms
- Escape Velocity definitions8. Centripetal Forces & Gravitation15 Terms
- Energy of Circular Orbits definitions8. Centripetal Forces & Gravitation15 Terms
- Energy of Elliptical Orbits definitions8. Centripetal Forces & Gravitation15 Terms
- Black Holes definitions8. Centripetal Forces & Gravitation10 Terms
- Gravitational Force Inside the Earth definitions8. Centripetal Forces & Gravitation15 Terms
- Gravitational Force Inside the Earth quiz8. Centripetal Forces & Gravitation10 Terms
- Mass Distribution with Calculus definitions8. Centripetal Forces & Gravitation15 Terms
- Mass Distribution with Calculus quiz8. Centripetal Forces & Gravitation10 Terms