Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra
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103\(\frac{10}{3}\)310
310\(\frac{3}{10}\)103
53\(\frac\)5335
13\(\frac\)1331
Master Dividing Rational Expressions with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Multiply the expressions and simplify.
x3⋅2y\(\frac{x}{3}\[\cdot\]\frac{2}{y}\)
xx+2⋅x+23\(\frac{x}{x+2}\[\cdot\]\frac{x+2}{3}\)
Multiply the expressions and simplify.
3x+6y⋅xy+2y3\(\frac{3x+6}{y}\[\cdot\]\frac{xy+2y}{3}\)
Divide each expression and write the quotient in its simplest form.
8x3(2x)5÷4x416x2\(\frac{8x^3}{(2x)^5}\[\div\]\frac{4x^4}{16x^2}\)
y−1y+2y−13(y+2)\(\frac{y-1}{\frac{y+2}{\frac{y-1}{3\left(y+2\right)}\)}}