Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra
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737^3
373^7
333^333
777^777
Master Exponential Expressions with Negative Bases with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Evaluate the following expression.
(−11)3\(\left\)(-11\(\right\))^3
−22-2^2
Evaluate the following fractional or decimal expression.
(−12)5\(\left\)(-\(\frac\)12\(\right\))^5
(−0.6)2\(\left\)(-0.6\(\right\))^2
Rewrite the product as an exponential expression.
(29)×(29)×(29)×(29)×(29)\(\left\)(\(\frac\)29\(\right\))\(\times\[\left\)(\(\frac\)29\(\right\))\(\times\]\left\)(\(\frac\)29\(\right\))\(\times\[\left\)(\(\frac\)29\(\right\))\(\times\]\left\)(\(\frac\)29\(\right\))
Evaluate the following.
13113^1
282^8