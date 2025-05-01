Quantitative Reasoning
Improve your experience by picking them
Domain: {−4,−3,3,5}\(\left\[\lbrace\)-4,-3,3,5\(\right\]\rbrace\){−4,−3,3,5}, Range: {−4,−3,2,5}\(\left\[\lbrace\)-4,-3,2,5\(\right\]\rbrace\){−4,−3,2,5}
Domain: {−4,−3,3,5}\(\left\[\lbrace\)-4,-3,3,5\(\right\]\rbrace\){−4,−3,3,5}, Range: {2,−5,4,−2}\(\left\[\lbrace\)2,-5,4,-2\(\right\]\rbrace\){2,−5,4,−2}
Domain: ,{−4,2,3,5}\(\left\[\lbrace\)-4,2,3,5\(\right\]\rbrace\){−4,2,3,5} Range: {2,−5,4,−2}\(\left\[\lbrace\)2,-5,4,-2\(\right\]\rbrace\){2,−5,4,−2}
Domain: {−4,−3,3,5}\(\left\[\lbrace\)-4,-3,3,5\(\right\]\rbrace\){−4,−3,3,5}, Range: {5,−2,4,−5}\(\left\[\lbrace\)5,-2,4,-5\(\right\]\rbrace\){5,−2,4,−5}
Master Domain and Range with a bite sized video explanation from Nick Kaneko
Find the domain and range for each relation.
(B)