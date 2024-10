Chapter 1, Problem 51

Carry out the following operations and express the answers in exponential notation with the appropriate number of significant figures.

a. 2.791×104 + 8.76×103

b. 4.67×102 − 5.4437×104

c. (2.481×10−2 + 7.33×10−4) × (1.924×10−2 + 6.70)

d. (1.3×10−4 − 3.746×10−2)/(1.3×102 − 3.746×104)