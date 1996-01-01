Boost your knowledge with Physics Flashcards!
Discover the power of flashcards for fun and efficient studying.
Popular flashcards of the week
Vectors, Scalars, & Displacement definitions
2. 1D Motion / Kinematics
15 Terms
6 students found this helpful
Electric Charge definitions
24. Electric Force & Field; Gauss' Law
15 Terms
3 students found this helpful
Physics flashcard sets
Find flashcards by topic or subject
383 Decks
- Torque Due to Weight definitions14. Torque & Rotational Dynamics15 Terms
- Intro to Torque definitions14. Torque & Rotational Dynamics15 Terms
- Net Torque & Sign of Torque definitions14. Torque & Rotational Dynamics15 Terms
- Torque on Discs & Pulleys definitions14. Torque & Rotational Dynamics15 Terms
- Torque on Discs & Pulleys quiz14. Torque & Rotational Dynamics10 Terms
- Equilibrium with Multiple Objects definitions15. Rotational Equilibrium15 Terms
- Equilibrium with Multiple Supports definitions15. Rotational Equilibrium15 Terms
- Center of Mass & Simple Balance definitions15. Rotational Equilibrium15 Terms
- Equilibrium in 2D - Ladder Problems definitions15. Rotational Equilibrium15 Terms