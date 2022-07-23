Textbook Question
Let A = 4i - 2j, B = -3i + 5j, and F = A - 4B. What are the magnitude and direction of vector F?
1852
views
Let A = 4i - 2j, B = -3i + 5j, and F = A - 4B. What are the magnitude and direction of vector F?
Let A = 4i - 2j, B = -3i + 5j, and E = 2A + 3B. What are the magnitude and direction of vector E?
Let A = 4i - 2j, B = -3i + 5j, and D = A - B. Draw a coordinate system and on it show vectors A, B, and D.
Let E = 2i + 3j and F = 2i - 2j. Find the magnitude of -E - 2F.
Let E = 2i + 3j and F = 2i - 2j. Find the magnitude of E and F.
Let A = 4i - 2j, B = -3i + 5j, and F = A - 4B. Write vector F in component form.