Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra
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(y+13)(y2+13y+19)\(\left\)(y+\(\frac\)13\(\right\))\(\left\)(y^2+\(\frac\)13y+\(\frac\)19\(\right\))(y+31)(y2+31y+91)
(y−13)(y2+13y+19)\(\left\)(y-\(\frac\)13\(\right\))\(\left\)(y^2+\(\frac\)13y+\(\frac\)19\(\right\))(y−31)(y2+31y+91)
y(y−13)2y\(\left\)(y-\(\frac\)13\(\right\))^2y(y−31)2
−y(y+13)2-y\(\left\)(y+\(\frac\)13\(\right\))^2−y(y+31)2
Master Sum & Difference of Cubes with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Factor completely.
27x3+12527x^3+125