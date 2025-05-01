Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra
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27\(\frac\)27
47\(\frac\)47
411\(\frac{4}{11}\)114
Master Ratios with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Express each rate as a unit rate.
77 pounds of apples for \$21
Express each ratio as a fraction in its simplest form.
198:12198:12
3.6:5.43.6:5.4
1121\(\frac\)12121 to 2142\(\frac\)14
2.42.4 bags to 3143\(\frac\)14341 bags.
Express each rate as a fraction and simplify.
1414 cups of flour for every 212121 cups of sugar
3636 grams per 120120120 milliliters
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