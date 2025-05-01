Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra
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2flour3sugar\(\frac{2flour}{3sugar}\)3sugar2flour
3flour2sugar\(\frac{3flour}{2sugar}\)2sugar3flour
14flour35sugar\(\frac{14flour}{35sugar}\)35sugar14flour
7flour10sugar\(\frac{7flour}{10sugar}\)10sugar7flour
Master Ratios with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Express each ratio as a fraction in its simplest form.
3.6:5.43.6:5.4
1121\(\frac\)12121 to 2142\(\frac\)14
88 meters to 141414 meters
2.42.4 bags to 3143\(\frac\)14341 bags.
Express each rate as a fraction and simplify.
3636 grams per 120120120 milliliters
Express each rate as a unit rate.
8484 miles in 333 hours
77 pounds of apples for \$21
198:12198:12