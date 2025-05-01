Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra
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33y43\(\sqrt\)[4]{3y}343y
53y45\(\sqrt\)[4]{3y}543y
3y4\(\sqrt\)[4]{3y}43y
36y43\(\sqrt\)[4]{6y}346y
Master Adding & Subtracting LIKE Radicals with a bite sized video explanation from Patrick Ford
True or False:
9+16\(\sqrt{9+16}\) and 9+16\(\sqrt\)9+\(\sqrt{16}\) are equal.
Add or subtract as indicated and simplify.
25+652\(\sqrt\)5+6\(\sqrt\)5
503+83−183\(\sqrt\)[3]{50}+\(\sqrt\)[3]{8}-\(\sqrt\)[3]{18}
12+20−45\(\sqrt{12}\)+\(\sqrt{20}\)-\(\sqrt{45}\)