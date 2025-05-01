Problem 62
Solve each equation. √(2x-5)=2+√(x-2)
Problem 63
Solve each equation. √(2√(7x+2)) = √(3x+2)
Problem 64
Solve each equation. √(3√(2x+3)) = √(5x-6)
Problem 65
Solve each equation. 3-√x=√(2(√x)-3)
Problem 66
Solve each equation. (√x)+2=√(4+7√x)
Problem 67
Solve each equation. ∛(4x+3)=∛(2x-1)
Problem 68
Solve each equation. ∛2x=∛(5x+2)
Problem 71
Solve each equation. ∜(x-15)=2
Problem 72
Solve each equation. ∜(3x+1)=1
Problem 73
Solve each equation. ∜(x2+2x)= ∜3
Problem 75
Solve each equation. x3/2 = 125
Problem 77
Solve each equation. (x2+24x)1/4 = 3
Problem 79
Solve each equation. (x-3)2/5 = 4
Problem 82
Solve each equation. See Example 7. (3x+7)1/3-(4x+2)1/3=0
Problem 83
Solve each equation. (2x-1)2/3 = x1/3
Problem 84
Solve each equation. (x-3)2/5=(4x)1/5
Problem 85
Solve each equation. x2/3 = 2x1/3
Problem 86
Solve each equation. 3x3/4 = x1/2
Problem 87
Solve each equation. 2x4-7x2+5=0
Problem 91
Solve each equation. (x-1)2/3+(x-1)1/3 -12 = 0
Problem 92
Solve each equation. (2x-1)2/3+2(2x-1)1/3-3=0
Problem 94
Solve each equation. (x+5)2/3+(x+5)1/3-20=0
Problem 95
Solve each equation. 4(x+1)4-13(x+1)2=-9
Problem 97
Solve each equation. 6(x+2)4-11(x+2)2=-4
Problem 98
Solve each equation. 8(x-4)4-10(x-4)2=-3
Problem 101
Solve each equation. x-2/3+x-1/3-6=0
Problem 105
Solve each equation for the specified variable. (Assume all denominators are nonzero.) d=k√h, for h
Problem 106
Solve each equation for the specified variable. (Assume all denominators are nonzero.) x2/3+y2/3=a2/3, for y
Ch. 1 - Equations and Inequalities
Back