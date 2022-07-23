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Ch.20 - Electrochemistry
Tro - Chemistry: A Molecular Approach 6th Edition
Tro6th EditionChemistry: A Molecular ApproachISBN: 9780137832217Not the one you use?Change textbook
All textbooksTro 6th EditionCh.20 - ElectrochemistryProblem 71
Chapter 20, Problem 71

Calculate the equilibrium constant for each of the reactions in Problem 70.

Verified step by step guidance
1
insert step 1> Identify the chemical equation for the reaction from Problem 70.
insert step 2> Write the expression for the equilibrium constant, K, using the formula: \( K = \frac{[products]^{coefficients}}{[reactants]^{coefficients}} \).
insert step 3> Determine the concentrations of the reactants and products at equilibrium.
insert step 4> Substitute the equilibrium concentrations into the equilibrium constant expression.
insert step 5> Simplify the expression to solve for the equilibrium constant, K.

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Video duration:
8m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Equilibrium Constant (K)

The equilibrium constant (K) is a numerical value that expresses the ratio of the concentrations of products to reactants at equilibrium for a given chemical reaction. It is temperature-dependent and provides insight into the extent of a reaction; a large K indicates a reaction that favors products, while a small K suggests a preference for reactants.
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Equilibrium Constant K

Le Chatelier's Principle

Le Chatelier's Principle states that if a dynamic equilibrium is disturbed by changing the conditions, the system will adjust itself to counteract the change and restore a new equilibrium. This principle helps predict how changes in concentration, pressure, or temperature will affect the position of equilibrium and, consequently, the value of K.
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07:32
Le Chatelier's Principle

Reaction Quotient (Q)

The reaction quotient (Q) is a measure of the relative concentrations of products and reactants at any point in time during a reaction. It is calculated using the same formula as the equilibrium constant but with concentrations that are not necessarily at equilibrium. Comparing Q to K allows us to determine the direction in which a reaction will proceed to reach equilibrium.
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Reaction Quotient Q
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