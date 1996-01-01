Boost your knowledge with Physics Flashcards!
Discover the power of flashcards for fun and efficient studying.
Popular flashcards of the week
Vectors, Scalars, & Displacement definitions
2. 1D Motion / Kinematics
15 Terms
6 students found this helpful
Electric Charge definitions
24. Electric Force & Field; Gauss' Law
15 Terms
3 students found this helpful
Physics flashcard sets
Find flashcards by topic or subject
383 Decks
- Intro To Dielectrics definitions26. Capacitors & Dielectrics15 Terms
- Intro To Dielectrics quiz26. Capacitors & Dielectrics10 Terms
- How Dielectrics Work definitions26. Capacitors & Dielectrics10 Terms
- Dielectric Breakdown definitions26. Capacitors & Dielectrics10 Terms
- Intro to Current definitions27. Resistors & DC Circuits12 Terms
- Intro to Current quiz27. Resistors & DC Circuits11 Terms
- Resistors and Ohm's Law definitions27. Resistors & DC Circuits15 Terms
- Resistors and Ohm's Law quiz27. Resistors & DC Circuits10 Terms
- Power in Circuits definitions27. Resistors & DC Circuits15 Terms