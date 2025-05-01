Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra
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z=1±2i3z=\(\frac{1\pm2i}{3}\)
z=1±5i3z=\(\frac{1\pm\sqrt5i}{3}\)
z=±3iz=\(\pm\)3iz=±3iz=\(\pm\)3i
z=±13iz=\(\pm\]\frac\)13i
Master Using The Square Root Property Example 1 with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Solve each quadratic equation using the square root property.
2y2=542y^2=54
3x2+3=513x^2+3=51
(2z−3)2=16\(\left\)(2z-3\(\right\))^2=16
Solve each quadratic equation. If roots are not real, use ii.
2x2+18=02x^2+18=0
w24+8=0\(\frac{w^2}{4}\)+8=0