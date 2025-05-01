Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra
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1,467yd1,467yd
8,800yd8,800yd
13,200yd13,200yd
4,400yd4,400yd
Master Conversions: US Length Example 4 with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Fill in the blank to convert as indicated.
13,200ft=13,200ft=_{}__ mi
Perform the indicated operation.
5 yd 2 ft + 7 ft 1 ft
21 yd 2 ft×521\(\text{ yd 2 ft}\]\times\)5
24 ft 3 in - 11 ft 8 in24\(\text{ ft 3 in - 11 ft 8 in}\)
168 mi ÷ 6\(\text{168 mi ÷ 6}\)