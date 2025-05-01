Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra
Improve your experience by picking them
28 mi\(\text{28 mi}\)
26 mi\(\text{26 mi}\)
34 mi34\(\text{ mi}\)
162 mi16\(\text{2 mi}\)
Master Conversions: US Length Example 4 with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Fill in the blank to convert as indicated.
13,200ft=13,200ft=_{}__ mi
2.5mi=2.5\(\operatorname{\mathrm{mi}\)}=__ yd
Perform the indicated operation.
5 yd 2 ft + 7 ft 1 ft
21 yd 2 ft×521\(\text{ yd 2 ft}\]\times\)5
24 ft 3 in - 11 ft 8 in24\(\text{ ft 3 in - 11 ft 8 in}\)